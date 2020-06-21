Babalar Günü'nde şehitlik ziyareti Şehit babaları, Babalar Günü'nde korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde şehitlikleri ziyaret etti.

Şehit babaları, Babalar Günü'nde korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde şehitlikleri ziyaret etti.

Covid-19 salgınının yayılımını engellemek için dünya genelinde birçok ülke tedbir almaya devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye'de de çeşitli tedbirler alınırken, her gün şehitliği ziyaret eden şehit yakınları Babalar Günü'nde de maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek şehitliği ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde şehitliğe gelen aileler, evlatlarının kabirlerini temizleyip, başların Kuran-ı Kerim okudu.

Van'ın Çatak-Gürpınar-Edremit ilçeleri yol ayrımında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Özgür Kara'nın babası Sadık Kara ve annesi Eftadiye Kara da Babalar Günü'nde evlatlarını yalnız bırakmadı.

Şehit Uzman Çavuş Özgür Kara'nın babası Sadık Kara, oğlunun gittiği görev yerlerinde bir eser bıraktığını söyleyerek, "Kimsenin kalbini kırmazdı. Oğlumun alnına bu yazılmış. Ne diyelim ki, kader" ifadelerini kullandı.

"Biz onu görmüyoruz ama o bizim sesimizi duyuyor"

Özgür Kara'nın iki tane çocuğu olduğunu ve arada babalarını sorduklarını belirten baba Kara, şunları aktardı:

"İki tane yavrusu var ufaklar, arada, 'Babam' diyorlar. Ne diyeyim ? çocuklar ufak. Her gün geliyoruz. Biz onu görmüyoruz ama o bizim sesimizi duyuyor. O ölmedi, şehit oldu. Onlar ölmez, şehitler ölmez. Bugün de babalar günü, ziyaret edip gidiyoruz. Vatan millet sağ olsun !"

Anne Eftadiye Kara ise oğlunun şehit olduğunu hissettiğini göz yaşları içerisinde anlatarak, "Gece evde beyaz kelebekler uçuşuyordu. İçimde bir his vardı. O gün telefona bakmak hiç içimden gelmedi. Bir şey vardı üzerimde, dönüp dönüp eve baktım. Meğerse saat 09.30 gibi internete düşmüş" diye konuştu.

Oğlunun şehit olmadan önce kendisini üzülmemesi için tembihlediğini söyleyen anne Eftadiye Kara, "Anne, sakın ben şehit olursam tabutumu yumruklama, bağırıp çağırma dedi. Garip garip ağla dedi. Çok değişik bir duyguydu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA