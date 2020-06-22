Babalar Günü'nde mezarlıkta su çilesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Babalar Günü'nde mezarlıkta su çilesi

Babalar Günü'nde mezarlıkta su çilesi İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Babalar Günü'nde Doğançay Mezarlığı'nda yaşanan su sıkıntısı dikkat çekti.

Babalar Günü'nde mezarlıkta su çilesi
22.06.2020 01:38 | Son Güncelleme: 22.06.2020 01:42


Babalar Günü'nde mezarlıkta su çilesi 
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Babalar Günü'nde Doğançay Mezarlığı'nda yaşanan su sıkıntısı dikkat çekti. AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, mezarlıktaki su sıkıntısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü bu yıl da sevinç ve hüzün ile birlikte kutlandı. Evlatlar babalarına hediyeler alıp birlikte zaman geçirdi. Babası hayatta olmayan vatandaşlar ise mezarlıkların yolunu tuttu. Ancak babasını ziyaret etmek için Bayraklı Doğançay Mezarlığı'na giden evlatlar su sorunuyla karşılaştı. Mezarlıktaki su sorununu AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, sosyal medya hesabından paylaştı.
Polat'ın paylaştığı videoda, vatandaşlar mezarlıktaki çeşmelerden su akmamasından kaynaklı şikayetlerini dile getiriyorlar. Polat, yaptığı paylaşımda, "Doğançay mezarlığının da insanların çilesi bitmiyor, sürekli olarak suları kesik. Babalar gününde, yakınlarını ziyaret eden insanlar, manevi özel anlarını çile çekerek yaşıyor. Sıcak izmir gününde elinde şişeler ile su aramaya çıkıyorlar." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Haber
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Haber
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi Haber
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal...
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri...
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Doğru bilene tatil hediye ediyorum' diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi
Doğru bilene tatil hediye ediyorum" diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi...
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı
Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı
Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin
Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını...
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı
Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı
'En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum' diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Emre Kınay Bülent Ersoy Ozan Açıktan
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Deniz Türüç Caner Erkin Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Gaziantep Kasımpaşa Galatasaray
Şu an buradasınız: Babalar Günü'nde mezarlıkta su çilesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 02:01:17. #1.15#
title