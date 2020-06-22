Babalar Günü'nde ilk kez baba olanlara jest
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Babalar Günü'nde ilk kez baba olanlara jest

Ordu'da, Babalar Günü'nde ilk kez baba olmanın mutluluk ve heyecanını yaşayanlara tebrik ve sürpriz, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'den geldi.

Babalar Günü'nde ilk kez baba olanlara jest
22.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:15

Ordu'da, Babalar Günü'nde ilk kez baba olmanın mutluluk ve heyecanını yaşayanlara tebrik ve sürpriz, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'den geldi.

Altınordu Belediyesi, insana hizmet ve hürmet eden belediyecilik ile şehirde bulunan herkese Altınordulu olmanın ayrıcalığını ve mutluluğunu yaşatabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan standardı yüksek, yaşanabilir, marka ve model bir şehir için alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Altınordu Belediyesi, diğer taraftan sosyal ve kültürel etkinliklerle de bir arada yaşama istek ve bilincini güçlendirecek çalışmalara imza atıyor.

Altınordu Belediyesi, bu kapsamda dün kutlanan 'Babalar Günü'nde ilk defa baba olanlara Ordu'da bir ilki yaşattı. Babalar Günü'nün kutlandığı gün, şehirdeki hastanelerde evlatlarını kucaklarına alarak ilk defa baba olmanın heyecanı ile mutluluğunu yaşayan ve eşleri doğumda olan babalar, Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatı ile Başkan Yardımcısı Ahmet Akyurt ve belediye görevlilerince ziyaret edildi. Ziyarette, Başkan Tören'in tebriklerini ve göz aydınlığı dileklerini babalara ileten Başkan Yardımcısı Akyurt, ailelere Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanan yeni doğan bebek paketini hediye ederek babalar gününü kutladı.

İlk defa baba olma duygusunu tadan babalar, Başkan Aşkın Tören'in bu sürpriziyle çifte mutluluk yaşadılar. - ORDU

Kaynak: İHA

Manşet

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