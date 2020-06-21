Babalar Günü'nde elektrik akımına kapılıp öldü
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Babalar Günü'nde elektrik akımına kapılıp öldü

HAKKARİ'de, 4 çocuk babası Süleyman Yalçın (53), memur olarak görev yaptığı meslek yüksekokulunun bahçesinde, dalları budamak için çıktığı ağaçta elektrik iletkenleri nedeniyle akıma kapıldı.

Babalar Günü'nde elektrik akımına kapılıp öldü
21.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:57

HAKKARİ'de, 4 çocuk babası Süleyman Yalçın (53), memur olarak görev yaptığı meslek yüksekokulunun bahçesinde, dalları budamak için çıktığı ağaçta elektrik iletkenleri nedeniyle akıma kapıldı. Yalçın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

Olay, sabah saatlerinde, Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksekokulu'nda meydana geldi.  Memur olarak çalışan Süleyman Yalçın, üniversite bahçesindeki kavak ağacına çıkarak, dalları budamak istedi. Yalçın, ağaç dallarının arasından geçen elektrik iletkenlerini fark etmeyip, akıma kapıldı. Yere düşen Yalçın'ı fark edenler, sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. Kısa sürede gelen sağlık görevlileri, Yalçın'a ilk müdahaleyi yaptı ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Süleyman Yalçın'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Karşıyaka Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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