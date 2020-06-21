Babalar Günü'nde çocukları ile pedal çevirdiler
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Babalar Günü'nde çocukları ile pedal çevirdiler

Babalar Günü'nde çocukları ile pedal çevirdiler -LGS sınav sonrası babalarıyla bisiklete bindiler Babalar günü dolayısıyla babalar çocuklarıyla bisiklet etkinliği düzenledi.

21.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:21

Babalar Günü'nde çocukları ile pedal çevirdiler

-LGS sınav sonrası babalarıyla bisiklete bindiler

İSTANBUL - Babalar günü dolayısıyla babalar çocuklarıyla bisiklet etkinliği düzenledi. Pendik Belediyesi tarafından düzenleneen bisiklet etkinliğinde babalar ile çocukları bir araya gelerek sahil boyunca tur attı. Babalar ile çocukların bisiklet etkinliği havadan görüntülendi.

Hafta sonu LGS sınavına giren öğrenciler Pazar günü de Pendik sahilde bisiklet turu etkinliğinde bir araya geldi. 100. Yıl Parkı önünde başlayan etkinlik, sahil boyunca devam etti. Sınav stresini sahilde babaları ile bisiklet binerek atan öğrenciler aynı zamanda babalar gününü de kutladı. Sahil boyunca bisiklet turu atan babalar ve çocuklar etkinliği düzenleyen belediyeye teşekkür etti. Bisiklet etkinliği ise havadan görüntülendi.

Fatih Demirkol, "Güzel bir gün Babalar Günü nedeniyle bugün buraya geldik. Çocuğumuz da bize sürpriz yaptı. Güzel bir gün geçirmeye düşünüyoruz. Etkinliği düzen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Babasıyla bisiklete binen öğrenci, "Babalar günü dolayısıyla babama sürpriz yaptık. Bugün burada bisiklete bineceğiz. Güzel olacak İnşallah" şeklinde konuştu

Babalar Günü'nde çocukları ile pedal çevirdiler

Kaynak: İHA

Manşet

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