Babalar Günü'nde Caddebostan Sahili'nde sörf yaptılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Babalar Günü'nde Caddebostan Sahili'nde sörf yaptılar

Babalar Günü'nde Caddebostan Sahili'nde sörf yaptılar -Caddebostan Sahili'nde sörf yapanlar havadan görüntülendi Babalar günü olması dolayısıyla, güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular Cadde Bostan Sahiline akın etti.

21.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:17

Babalar Günü'nde Caddebostan Sahili'nde sörf yaptılar

-Caddebostan Sahili'nde sörf yapanlar havadan görüntülendi

İSTANBUL - Babalar günü olması dolayısıyla, güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular Cadde Bostan Sahiline akın etti. Bazı vatandaşların sörf yapması dikkat çekti. Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

Babalar gününde İstanbullular Cadde Bostan Sahiline akın etti. Güneşli havanın serinlemesini fırsat bilen vatandaşlar sahilde spor ve yürüyüş yaptı. Kimi vatandaşlar çocuklarıyla çimenlik alanlarda oyun oynarken kimi vatandaşlarda bisiklet sürdü. Kimi vatandaşlar yüzerken, bazı vatandaşların sörf yapması dikkat çekti. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat ederken bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü. Caddebostan sahil havadan görüntülendi

Babalar Günü'nde Caddebostan Sahili'nde sörf yaptılar

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Haber
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf Haber
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı Haber
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir Haber
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa...
Bakan Akar'dan son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceği mesajı geldi
Bakan Akar'dan son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceği mesajı geldi
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı
Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emre Kınay Seda Sayan Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Adem Büyük Bülent Uygun Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Şehit Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Babalar Günü'nde Caddebostan Sahili'nde sörf yaptılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 18:18:22. #1.14#
title