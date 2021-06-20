Babalar Günü Kutlu Olsun

Babalar Günü Kutlu Olsun-Kırklareli Belediyesi- 20. 06. 2021 Tüm babaların ve baba adaylarının bu güzel gününü kutluyor, Şehit babalarına, Şehit evlatlarına ve hayatını kaybeden babaları için geride kalanlara sabırlar ve uzun ömürler diliyorum.