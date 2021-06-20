Babalar Günü Kutlu Olsun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Babalar Günü Kutlu Olsun

Babalar Günü Kutlu Olsun
Habermetre - Haberler | Toplum

Babalar Günü Kutlu Olsun-Kırklareli Belediyesi- 20. 06. 2021 Tüm babaların ve baba adaylarının bu güzel gününü kutluyor, Şehit babalarına, Şehit evlatlarına ve hayatını kaybeden babaları için geride kalanlara sabırlar ve uzun ömürler diliyorum.

Babalar Günü Kutlu Olsun-Kırklareli Belediyesi-

20. 06. 2021

Tüm babaların ve baba adaylarının bu güzel gününü kutluyor, Şehit babalarına, Şehit evlatlarına ve hayatını kaybeden babaları için geride kalanlara sabırlar ve uzun ömürler diliyorum.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Selçuk Tekay Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Gareth Bale Mert Müldür Çağlar Söyüncü Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Babalar Günü Kutlu Olsun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 14:14:50. #1.16#

title