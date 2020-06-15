Babalar Günü için teknoloji ürünlerinde indirim Babalar Günü'ne özel teknoloji ürünlerinde kampanya başlatıldı.

–Babalar Günü'ne özel teknoloji ürünlerinde kampanya başlatıldı. 21 Haziran'a kadar devam edecek olan kampanyada akıllı telefonlardan, oyun konsollarına ve televizyonlara kadar seçili ürünlerde yüzde 30'a varan indirim yapıldı.

Sabancı Holding iştiraklerinden teknoloji perakende şirketi Teknosa, Babalar Günü'nü teknoloji ürünlerinde kampanya yaptığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, 21 Haziran'a kadar mağazadan ve internet sitesi üzerinden geçerli olacak kampanyada, akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, notebooklardan oyun konsollarına, televizyonlardan bakım setlerine kadar birçok üründe yüzde 30'a varan indirim yapıldığı aktarıldı.

Açıklamanın devamında, "İndirimin yanı sıra erkek bakım ürünleri de ek hediye fırsatı olarak tüketicilere sunuldu. Haziran ayı boyunca değişim ve peşin fiyatına taksit avantajları da var. Babalarına hediye almak isteyenler, alışverişlerini, mağazalardan, internetten, mobil platformlardan ya da telefondan yapabilir" denildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA