Babalar Günü için indirim kampanyası Babalar Günü yaklaşırken markalar da özel gün için kampanyalarını ve hediye seçeneklerini duyurmaya başladı.

Babalar Günü yaklaşırken markalar da özel gün için kampanyalarını ve hediye seçeneklerini duyurmaya başladı. Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, 23 Haziran tarihine kadar sürecek kampanyası ile hem babasına hediye almak isteyenlere hem de yeni sezon alışverişi yapmak isteyenlere kaçırılmayacak indirim fırsatları sunduğunu duyurdu.

Marka kampanya kapsamında yaptığı duyuruda; "Tshirtler 49.99TL'den, gömlekler 69.99TL'den, pantolonlar 89.99TL'den başlayan fiyatlarla hem babaları hem çocukları sevindiriyor. 23 Haziran'a kadar sürecek indirim fırsatları ile alışverişi keyfe dönüştürürken başarılı bir babalar günü hediyesi de seçebilirsiniz.Siz de Babalar Günü'ne özel ayrıcalıklardan yararlanmak ve babanızı günün yıldızı yapmak için mağazalarımızı ve altinyildizclassics.com adresini ziyaret edebilirsiniz." bilgisini paylaştı.

- İstanbul

Kaynak: DHA