Babalar Günü bugün mü? 20 Haziran Pazar bugün Babalar günü mü? Babalar Günü tarihçesi!
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Babalar Günü bugün mü? 20 Haziran Pazar bugün Babalar günü mü? Babalar Günü tarihçesi!

Babalar Günü bugün mü? 20 Haziran Pazar bugün Babalar günü mü? Babalar Günü tarihçesi!
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Babalar günü her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanmaktadır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. Peki, Babalar günü bugün mü yarın mı? Babalar günü Haziran ayının hangi günü? Babalar Günü ne zaman, Türkiye'de hangi gün kutlanıyor?

Babalar Günü ne zaman? Babalar günü 19 Haziran mı, 20 Haziran mı, 21 Haziran mı? Babalar günü hangi güne denk geliyor? Cevabı haberimizde.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? HANGİ GÜNDÜR?

Babalar Günü her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanmaktadır. Haliyle bu yıl Babalar günü 20 Haziran Pazar gününe denk gelmiştir. Türkiye'de Babalar Günü bugün yani 20 Haziran Pazar 2021 yılında kutlanacaktır.

  • Babalar günü ne zaman : 20 Haziran Pazar 2021

BABALAR GÜNÜ NEDİR?

Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dinî özelliklerinin dışına çıkmıştır.

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Babalar Günü bugün mü? 20 Haziran Pazar bugün Babalar günü mü? Babalar Günü tarihçesi! - Haberler
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