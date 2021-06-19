Babalar evin de çocukların da kahramanı

Gizem: Yılın o vakti geldi, yarın Babalar Günü. Kravat, çorap ve tıraş makinesi satışlarında patlama yaşanıyor mu, merak ediyorum.

Gizem: Yılın o vakti geldi, yarın Babalar Günü. Kravat, çorap ve tıraş makinesi satışlarında patlama yaşanıyor mu, merak ediyorum. Eskiden kendi babama hediye bulmak için kıvranırdım, şimdi bir de Lorin'in yerine seçiyorum. Zorluk birdi, iki oldu anlayacağın.

Melis: Evet, sen bir de beni düşün, hem Deniz için seçiyorum hem Mehmet için. Şimdi buradan sürprizi bozmayayım ama biz bu sene çocuklarla Ferhat'a geleneklerin dışında bir hediye almaya karar verdik. Malum, pandemi sebebiyle son bir yıldır ev işleriyle pek bir haşır neşir oldu kendisi! Allah'ı var, bana çok yardım ediyor artık.

Gizem: Buna 'yardım etmek' demek doğru değil bence. Hayatı paylaşıyorsunuz siz sonuçta. Sorumlulukları paylaşmak da çok normal, değil mi?

Melis: Çok doğru dedin. Gerçekten de bu sürecin bir faydası varsa o da kadınlara oldu bence. Pandemide evde uzun zaman geçiren erkekler, eşlerinin (çalışsın ya da çalışmasın) ev işlerinde nasıl mucize yarattığını ve bu işlerin aslında hiç de kolay olmadığını gördü. Evde artık daha çok iş yapıyorlar. Bu adamların ailelerinde, ataerkil toplumda gördükleri, bildikleri, içselleştirdikleri şey 'Ev işlerini kadın yapar'dı. Ama artık işler değişiyor. Üstelik bu durum bence babalarla çocukları arasındaki iletişimi de arttırıyor, ilişkilerini olumlu etkiliyor. Bizde öyle oldu yani. Ferhat artık sofradan kalkıp ekran başına oturmuyor. "Haydi çocuklar, birlikte sofrayı toplayalım" diyor.

Gizem: Bizde de öyle oldu. Hayatında bir bardak suyunu kendisi almamış olan İsmail pandemi boyunca ev süpürüp yemek yaptı, çocuk baktı. Eve güzel bir elektrik süpürgesi alsak mesela ya da blender, benden çok o sevinir eminim.

Melis: Artık annelere alınmıyor neyse ki... Zor da olsa öğrettik. Sevgili okur, biz Gizem'le bu yıl Babalar Günü'nde bir fark yaratmak istedik ve sosyal medya hesabımızda 'ev işlerinde başarılı babaları' çocuklarının gözünden dinlemeye karar verdik. Instagram'da @hurriyetcocuklahayat hesabımızdan görebilirsiniz. Hatta çocuğunuza babasının ev işlerinde ne kadar başarılı olduğunu sorup, çektiğiniz videoyu siz de bizimle paylaşabilirsiniz.

Gizem: Bu videolardan güzel bir Babalar Günü filmi hazırlayacağız.

Melis: O halde şimdiden tüm babaların Babalar Günü'nü kutlarız. Evlatlarınızla sağlıklı ve uzun yıllarınız olsun...

Kaynak: Hürriyet