"Babafest" renkli görüntülere sahne oldu
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"Babafest" renkli görüntülere sahne oldu

'Babafest' renkli görüntülere sahne oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen "Babafest" etkinliğinde babalar ve çocukları doyasıya eğlendi.

Nevşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen "Babafest" etkinliğinde babalar ve çocukları doyasıya eğlendi. Çeşitli oyun ve yarışların gerçekleştirildiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Babafest" Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Kompleksi'ndeki 2 No2lu Çim Saha'da yapıldı. Etkinlikte programa katılan babalar ve çocukları için oyun ve yarışlar düzenlendi. Basketbol, mini golf, ayak tenisi, masa tenisi, langırt gibi oyun alanlarında yarışan babalar ve çocuklarının halat çekme mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'de babalar ve çocukların heyecanlarına ortak olarak onlarla birlikte yarışmalara katıldı.

Nevşehir Belediyesi Müzik Topluluğu'nun konseri ile birlikte halk oyunu ekiplerinin gösteri sunduğu etkinlikte, Nevşehir Belediyesi tarafından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulurken, yarışmalarla eğlenen tüm babalara "yılın babası" madalyası dağıtıldı.

Etkinlikte ayrıca Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren ve çeşitli spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri Milletvekili Açıkgöz, Belediye Başkanı Savran ve Rektör Aktekin tarafından verildi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir birlikte etkinliklere katılamayan aile üyelerinin stres atmaları için programı düzenlediklerini söyledi. Tüm babaların günlerini kutlayan Savran, "Vatandaşlarımızın bugünü eğlenerek geçirmelerini istedik. Gayet güzel görüntüler ortaya çıktı. Her baba çocuğunun kahramanıdır ve yılın en iyi babasıdır, o nedenle etkinliğe katılan tüm babalara madalya takdim ediyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

'Babafest' renkli görüntülere sahne oldu
'Babafest' renkli görüntülere sahne oldu
'Babafest' renkli görüntülere sahne oldu
'Babafest' renkli görüntülere sahne oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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