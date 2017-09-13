Babaeskili Tekvandocu Madalya Mutluluğu Yaşıyor

Babaeskili tekvandocu Berkant Kara, Samsun'da düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü oldu.



Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir başarı elde etmenin mutluluğunu duyduğunu belirtti.



Şampiyonada daha iyi derece elede edebileceğini ifade eden Kara, Tokatlı rakibiyle mücadele ettiği sırada el bileğinden sakatlanması sonucu mücadeleden çekilmek zorunda kaldığını söyledi.



Şampiyonada yaşadığı sakatlığın ardından 78 kilogramda Türkiye üçüncüsü olduğunu aktaran Kara, Babaeski'yi en iyi şekilde temsil ettiğini dile getirdi.



Kara, bundan sonraki hedefinin Balkan Şampiyonası'nda derece elde etmek olduğunu belirtti.