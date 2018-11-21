Babaeski Yağlı Tohumlar Kooperatifi'nde Görev Dağılımı

Babaeski Yağlı Tohumlar Kooperatifi'nde genel kurulun ardından görev dağılımı yapıldı.

Kooperatif Başkanı Mülayim Güler, kooperatif binasında düzenlediği basın toplantısında, yeniden başkanlığa seçilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Hafta sonu yapılan genel kurulun demokrasi şöleni havasında geçtiğini ifade eden Güler, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Görevini en iyi şekilde yapmaya devam edeceğini aktaran Güler, genel kurulun ardından da görev dağılımlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Güner, başkan vekilliğine Recep Kayabaş'ın, yönetim kurulu üyeliğine ise Ayhan Çavdar, Osman Dal, Zevcan Açar ve Ersin Özel'in getirildiğini bildirdi.

Toplantıda, Trakya Birlik Başkan Vekili Hilmi Kahraman da birlik ve beraberliğin devam etmesini dileyerek, herkese görevinde başarılı olması temennisinde bulundu.