Babaeski'de yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi
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Babaeski'de yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi

Babaeski ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

23.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:30
Babaeski'de yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi

ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Gazi Kemal Mahallesi, Sevinç Sokak'ta, 'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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