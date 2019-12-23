Babaeski'de yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi

23.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:30

Babaeski ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Gazi Kemal Mahallesi, Sevinç Sokak'ta, İsmail Çelebi'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA