Babaeski'de spor kompleksi yenileniyor

Babaeski Gençlik ve Spor Müdürü Erhan Öztürk, spor kompleksi yenileme çalışmalarının başladığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırım programları kapsamında spor kompleksinin 2 milyon 283 bin liralık bütçe ile yenileneceğini söyledi.

Çalışmaların yaklaşık 240 gün süreceğini belirten Öztürk, çalışmalar kapsamında 100. Yıl Stadyumu tribünleri yenilerek, atletizm koşu pisti, soyunma odaları ile istinat duvarları yapılacağını ifade etti.

Babaeski'nin adını spor ile duyurmak istediklerini anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Babaeski Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak, sporcularımıza, kulüplerimize, gençlerimize, tüm yaşta ki vatandaşlarımıza bir yandan daha modern tesislerde spor yapma imkanını sağlamak, bir yandan da sporcularımızın daha iyi koşullarda müsabakalara hazırlanarak imkanların daha fazla olduğu kaliteli tesislerde antrenman yapma imkanı bulmalarını istiyoruz. Aynı zamanda tesislerimizden faydalanacak vatandaş sayımızı arttırmayı hedefleyerek Babaeski'mize, 'Sporun ilçesi Babaeski' adını kazandırmak için İl Müdürümüz Emrah Yüksel Babuşçu ile tüm çalışma arkadaşlarımızla yoğun mesailer harcıyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran