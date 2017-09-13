Babaeski'de "Okula Uyum Haftası"

Babaeski Milli Eğitim Müdürü Kadriye Tokat, Okula Uyum Haftası kapsamında eğitim öğretime başlayan öğrencileri ziyaret etti.



İlçedeki okulları ziyaret eden Tokat, öğrenciler ile sohbet ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



Tokat, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Okula Uyum Haftası kapsamında bin 155 öğrencinin eğitim öğretime başladığını söyledi.



Okula uyum sürecine önem verdiklerini ifade eden Tokat, bu dönemin özelikle okulla ilk kez tanışan anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine, okulu, sınıfı, arkadaşlarını ve öğretmenini tanıtma, okulu sevdirme, arkadaşlarıyla kaynaştırma bakımından önemli olduğunu belirtti.



Tokat, Şube Müdürleri Ali Osman Cura, Göksel Baytok ve Mehmet Korkmaz ile Kaymakam Tarkan Keskin'i de ziyaret etti.