Babaeski'de öğrenci servis şoförleri bilgilendirildi

01.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 01.02.2020 09:36

Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğünce öğrenci servis şoförleri bilgilendirildi.

Babaeski Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen toplantıda, Trafik Denetleme Büro Amirliği personeli tarafından araç sürücüleri ile rehber personele bilgiler verildi.

İlçe Emniyet Müdürü Zafer Menekşeoğlu, bu tür eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

Öğrenci servis şoförlerinin çok dikkatli ve bilinçli olması gerektiğini anlatan Menekşeoğlu, yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla eğitimlerin düzenlendiğini ifade etti.

Toplantıya Babaeski Milli Eğitim Müdürü Kadriye Tokat, Jandarma Komutanı Serhat Özfidan, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Buyur ile okul müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA