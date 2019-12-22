Babaeski'de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Babaeski'de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Babaeski'de vefat eden Kore gazisi Seyit Akay, son yolculuğuna uğurlandı.

22.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:30
Babaeski'de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

'de vefat eden gazisi Seyit Akay, son yolculuğuna uğurlandı.

Akay için Oruçlu köyündeki camide cenaze töreni düzenlendi. Cenaze öncesi Akay'ın yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

88 yaşındaki Kore gazisinin cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Babaeski Kaymakamı Levent Şenol Elmacıoğlu, Babaeski Tugay Komutan Vekili Tankçı Albay Uğur İçöz, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Namık Kahraman ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA
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