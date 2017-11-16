Babaeski'de Kariyer Günleri

Babaeski'de lise öğrencilerine yönelik Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi.



Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte, aynı okuldan mezun olarak iş hayatında başarılı olan kişiler, hikayelerini anlattı.



Okul Müdürü Reyhan Güven, etkinlikte yaptığı konuşmada, öğrencilerin ufkunu genişletmek istediklerini belirtti.



Etkinliğin geleceğe hazırlanan öğrencilerin başarılı olmaları için hedeflerine daha çok sıkı sarılması amacıyla düzenlendiğini aktaran Güven, şunları kaydetti:



"Meslek liselerini ailelerin ve öğrencilerimizin gözünde hak ettiği noktaya taşımaya çalışıyoruz. Bir hedef doğrultusunda bu okullardan mezun olarak çok güzel yerlere gelebilen öğrencilerimiz bugün bizlerle kariyer yolculuklarını paylaştılar. Umarım şimdiki öğrencilerimizde de geleceğe dair kafalarında bir şeyler canlanmıştır. Bu okulumuzca düzenlenen ilk kariyer günü söyleşisi oldu. Daha farklı hikayelerle tekrarlayacağız."