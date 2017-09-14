Babaeski'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Babaeski ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Babaeski'de meydana gelen bazı ev ve işyerlerinden hırsızlık olaylarını araştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik takip sonucu şüpheli olarak kimliğini belirlediği B.P.'yi (28) yakaladı.



Gözaltına alınan B.P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.