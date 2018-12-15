Babaeski'de Gençler Sabah Namazında Buluştu

Babaeski'de üniversite öğrencileri, Gençlik Merkezi ile Babaeski Müftülüğünce düzenlenen "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği kapsamında sabah namazı kıldı.

Fatih Camisi'nde bir araya gelen gençler, sabah namazını kılarak dua etti. Namazın ardından cemaate çorba ikramında bulunuldu.

Gençlik Merkezi Müdür vekili Erhan Öztürk, burada yaptığı konuşmada, gençlerin medeniyetlerini koruması gerektiğini söyledi.

Cami cemaatine gençlerin de katılımını sağlamak amacıyla bu tür etkinlikleri önemsediklerini ifade eden Öztürk, "Amacımız gençlerin camiye gelerek toplu halde cemaatle namaz kılmalarını ve bu alışkanlığı kazanmalarını sağlamak. Milli manevi değerlere sahip gençlerin ülkesine ve bayrağına daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Geçmişimizi iyi bileceğiz, bu günümüzü iyi anlayacağız, kendimizi geleceğe iyi hazırlayacağız ve geleceğimizi de iyi yöneteceğiz. Eğer biz bunları yapabilirsek şu anda dünyanın ihtiyacı olan huzuru, mutluluğu ve barışı ancak bu şekilde getirebiliriz." diye konuştu.

Etkinliğe, Kaymakam Hakan Özarslan, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İlçe Müftüsü Mehmet Şimşekoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Kadriye Tokat katıldı.