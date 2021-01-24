Babaeski'de evde çıkan yangın söndürüldü
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Babaeski'de evde çıkan yangın söndürüldü

24.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:46
Babaeski'de evde çıkan yangın söndürüldü

Babaeski ilçesinde bir evde bulunan tüpün patlaması sonucu çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Babaeski ilçesinde bir evde bulunan tüpün patlaması sonucu çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde S.A'ya ait evde mutfak tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle evde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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