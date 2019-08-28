Babaeski'de "Çavuşköy Zafer Koşusu" düzenlenecek

28.08.2019 16:57

Babaeski'de "6. Çavuşköy Zafer Koşusu" düzenlenecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Babaeski Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Çavuşköy Muhtarlığınca gerçekleştirilecek koşu, iki kategoride yapılacak.

Koşu organizatörü Çetin Akgöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, koşunun altıncı kez düzenlendiğini söyledi.

Bu yılki koşuya 250 sporcunun katılmasını beklediklerini belirten Akgöl, şöyle konuştu:

"Koşumuz 8 ve 13 kilometrelik parkuru olan doğa harikası Çavuşköy korusu ve göleti etrafında yapılacak. Yurdun çeşitli yerlerinden 250 sporcunun koşmasını bekliyoruz. Asıl hedefimiz olan gençler ile çocukların da çeşitli kategorilerde yarışacağı organizasyon olacak. Amacımız bu özel ve önemli günde tüm insanları 7'den 70'e sağlıkla neşe ile sporu sevdirmektir."

Kaynak: AA