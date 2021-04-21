Babaeski'de bir otomobilde kaçak içki ele geçirildi

Babaeski ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada kaçak içki bulundu.

Babaeski ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada kaçak içki bulundu.

Alınan bilgiye göre, Alpullu beldesinde trafik ve asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri N.A'nın idaresindeki otomobili durdurarak arama yaptı.

Aramada 9 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan N.A'ya ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran