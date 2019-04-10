Babadan Oğula Birincilik Ödülü

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesinde en fazla yaş meyve sebze ihracatına imza atan Uçak Kardeşler'in Şirket Koordinatörü Alper Uçak, ödülünü babası Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak'tan aldı.

İhracatın Yıldızları ödül töreni bünyesinde farklı kategorilerde 56 firmaya ödül verildi.

Tören kapsamında birlik bünyesinde en fazla yaş meyve sebze ihracatına imza atan Uçak Kardeşler de ödüle layık bulundu.

Firma adına ödülü Şirket Koordinatörü Alper Uçak almaya geldi.

Uçak, ödülünü Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin yanında babası Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak'tan aldı.

Ödül sonrası, AA muhabirine konuşan Alper Uçak, Türkiye ekonomisine hem şirket hem de aile olarak katkı vermekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Şirket çalışanlara ve üreticilere teşekkür eden Uçak, bu başarının bir zincir olduğunu, üretici ve çalışanların da bu zincirin en önemli halkaları olduğunu vurguladı.

Türkiye ihracatına 1 dolar bile olsa katkı yapan herkesin ödüle layık olduğunu vurgulayan Uçak, "Bu ödülü almamızda şirket çalışanlarımızın çok büyük katkısı oldu. Onların özverili çalışmaları sayesinde bugünlere geldik. Ayrıca benim için de farklı bir deneyim oldu. Ödülümü babamdan aldığımdan dolayı çok sevinçliyim. Hedefim Türkiye ekonomisine katkı sağlamak. Bir yandan istidamı artırırken bir yandan da üretici ile elele verip Türk meyve sebzesini dünyanın her ülkesine göndermek." diye konuştu.

Hayrettin Uçak da oğlunun ödül almasından dolayı gurur duyduğunu aktardı.

Genç nesillerin vizyonuna ve donanımlarına çok güvendiğine işaret eden Uçak, "Ben eminim ki oğlum benim bıraktığımda bu bayrağı daha ileri taşıyacak. Yeter ki biz onlara güvenelim, onların önlerini açalım. Gençlerin kapasitesi Türkiye'yi daha ileriye taşıyacaktır." dedi.

Kaynak: AA