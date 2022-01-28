Babadan kalma 'tenekecilik' mesleğini yaşatıyor

Samsun'da tenekecilik yapan 60 yaşındaki Salih Mollahüseyinoğlu, teknolojiye yenik düşen mesleğini el emeğiyle yaşatmaya çalışıyor.

Samsun'da ikamet eden Salih Mollahüseyinoğlu, baba mesleği olan teneke ve sobacılık işini ondan devraldığı dükkanda 45 yıldır devam ettiriyor. Tenekecilikte işlerin yıllardır düşüşte olduğunu söyleyen Mollahüseyinoğlu, birçok ustanın da bu yüzden yapmayı bıraktığını belirtti. Kendisinin de çeşitli yan işlerle ayakta durduğunu belirten Salih Mollahüseyinoğlu, tenekecilik mesleğini de az miktarda iş gelse de devam ettirdiğini kaydetti.

Salih Mollahüseyinoğlu, "Daha 10 yaşlarında babamla birlikte başladım. O zamanlar yağların tenekelerini keserdik sobaların altına tabla yapardık. Çünkü o zaman emaye diye bir şey yoktu. Bütün sobaları hep sac sobalardan yapardık. Şimdi devir değişti. Her türlü emaye sistemi çıktı. Şu anda sobacılık diye bir şey yok. Hiç imalathane yok. Benim tenekeci sobacı olarak 5 - 6 tane arkadaşım vardı. Hepsi kapattılar. Bir tek eser biz kaldık. 45 yıldır tenekecilik sobacılık yapıyorum. Ama doğalgaz geldikten sonra teneke işi bitti. Ördek soba yapıyorduk, köy sobaları yapıyorduk o zaman millet gelip gidiyordu alıyordu. Şimdi nerede. Herşey lükse döndü. Dik sobalar çıktı, çömlek sobalar çıktı. Yani çıktı da çıktı" dedi.

Geçen sene itibarıyla ağırlığını diğer işlere verdiğini tenekecilik sobacılık işlerininse çok az olduğunu söyleyen Mollahüseyinoğlu, "Aç kalmadık açıkta kalmadık babamdan Allah razı olsun ama artık ben de geçen sene noktayı koydum. Yine tek tük gelen işleri yapıyorum. Teneke işleri oluyor ölçümler getiriyorlar, soba arkalıkları, soba boruları, havalandırma çıkışları, boruları oluyor bunları yapıyoruz. Ama onun dışında artık tenekecilik bitti. Demlik yapıyorum, gazaltı kaynağı yapıyorum, parlatma yapıyorum. Aksesuar malzemeleri satıyorum. Bunlardan kazanabiliyorum. Ne abilerim ne sanatkarlar vardı ama hiç kalmadı" diye konuştu.

Salih Mollahüseyinoğlu mesleği elinden geldiğince devam ettireceğini fakat bitmiş bir işi çocuklarının da yapmasını istemediğini söyledi. - SAMSUN