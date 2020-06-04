Babadan kalma madeni paralara gözü gibi bakıyor
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Babadan kalma madeni paralara gözü gibi bakıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Hakan Baş, babasından kalan madeni paraları iş yerinde meraklıları için sergiliyor.

Babadan kalma madeni paralara gözü gibi bakıyor
04.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:32

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Hakan Baş, babasından kalan madeni paraları iş yerinde meraklıları için sergiliyor.

Giyim mağazası bulunan Hakan Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının 1979-1980 yılları arasında ilçede bakkal işletmeciliği yaptığını belirtti.

Babasının iş yerini kapattıktan sonra kalan 578 madeni parayı koruması için kendisine verdiğini anlatan Baş, 2004 yılında açtığı giyim mağazasıyla ticarete başladığını, babasından kalan ve kendisine şans getiren madeni paraları da iş yerinde meraklıları için sergilemeye başladığını ifade etti.

Baş, bakraç içinde sergilediği madeni paraların maddi olmasa da manevi değerinin büyük olduğunu vurgulayarak, "1969 ile 1975 yıllarına ait 1 liralar, çeyrek liralar, 25 kuruşlar var." dedi.

Madeni paranın meraklısının çok olduğunu kaydeden Baş, şunları söyledi:

"Koruyup sergilediğim bu paralar müşterimizin ve çevre esnafının çok fazla dikkatini çekiyor. Bazen elinde bu dönemlere ait madeni parası olanlar içine katıyor. Yine yurt dışından gelen vatandaşlarımız kendi kullandıkları madeni paralarını hatıra olsun diye bakracın içine atıyor, ilgi görüyor."

Baş, babasından kalma madeni paraları, daha sonra torunlarına aktarılmak üzere çocuklarına bırakmak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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