Babadan ikizlere sürpriz pasta
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Babadan ikizlere sürpriz pasta

Balıkesir'de bir sitenin haber müdürü olan baba, ikiz çocuklarına hayran oldukları yunus polisleri ile yaş günü sürprizi yaptı.

Babadan ikizlere sürpriz pasta
26.05.2020 09:01 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:04

Balıkesir'de bir sitenin haber müdürü olan baba, ikiz çocuklarına hayran oldukları yunus polisleri ile yaş günü sürprizi yaptı.

Balıkesir'de www.korfezdehaber.com sitesi haber müdürü olan baba İsmail Özdemir, ikiz çocuklarına unutamayacakları bir doğum günü sürprizi yaptı.

Kadıköy Mahallesi 20. Sokakta oturan aile, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden alınan pastayı getirmelerini rica etti. Emniyet Müdürü Yasin Özer'in talimatı ile polis ekipleri, gazeteci baba Özdemir'in ricasını kırmadı. Akçay İlçe Emniyet Amiri ve beraberinde 3 yunus polisi babanın sipariş ettiği pastayı alarak eve gitti.

Önce polis geldiği için tedirgin olan ikizler pasta sürprizi ile karşılaşınca şaşırdı. Öznur ve Özcan Özdemir 19 yaşına girebilmenin mutluluğunu yaşadılar. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen ikizler, daha sonra doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfledikten sonra, polislere çok teşekkür ettiler.

Gazeteci baba İsmail Özdemir, "İkizlerimiz yunus polisi olmayı çok istiyorlardı. Ben de eşim Hülya hanım ile böyle hayran oldukları meslek mensupları ile böyle bir sürpriz yapmak istedim. Sayın müdürümüze rica ettik. Çocuklarımıza da bu yıl doğum günü kutlayamayacağımızı söyledik. Üzüldüler tabii ki. Ancak bugün ise çok sevindiler. Çok sevdikleri meslek grubu olduğu için böyle bir şey düşündük. Bizleri kırmayan ilçe müdürümüz başta olmak üzere, polis ekiplerine çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, halkımızın hep yanımızdalar" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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