Babadağ'da koruma altında bulunan tarihi ev küle döndü
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Babadağ'da koruma altında bulunan tarihi ev küle döndü

Babadağ'da koruma altında bulunan tarihi ev küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Babadağ ilçesinde sabahın erken saatlerinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, evlerden bir tanesinin tarihi koruma altında olduğu öğrenildi.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde sabahın erken saatlerinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, evlerden bir tanesinin tarihi koruma altında olduğu öğrenildi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken itfaiye ve polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Yangın, Babadağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Düvenönü mevkisinde Mustafa Işık'a ait boş evde sabah saat 06.00 civarında dumanların çıktığı fark edildi. Dumanların hemen ardından alevlerin yükselmesi ile hemen yanında bulunan Muharrem Girgin ve Ahmet Demirci'ye ait tarihi koruma altında olan evlere sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Babadağ, Sarayköy ve Denizli Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri kontrol altına aldığı yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Meydana gelen yangında, can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken 3 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış noktasını araştırmak için çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre yangının elektrikten çıktığı ifade edildi.

Olayla ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Babadağ'da koruma altında bulunan tarihi ev küle döndü
Babadağ'da koruma altında bulunan tarihi ev küle döndü
Babadağ'da koruma altında bulunan tarihi ev küle döndü
Babadağ'da koruma altında bulunan tarihi ev küle döndü
Babadağ'da koruma altında bulunan tarihi ev küle döndü
Babadağ'da koruma altında bulunan tarihi ev küle döndü
Babadağ'da koruma altında bulunan tarihi ev küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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