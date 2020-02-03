: Babadağ'a giriş ücretine tepki gösteren yamaç paraşütü pilotları uçuşları durdurdu

03.02.2020 18:23 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:25

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'ı işleten şirket tarafından, pilotlardan alınan giriş ücretinin 38 liradan 81 liraya çıkarılmasına tepki gösteren pilotlar, uçuşları süresiz durdurma kararı aldı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda toplanan yaklaşık 100 yamaç paraşütü pilotu şirketin zam kararını alkışla protesto etti.

Pilotlar adına konuşan Türker Türkoğlu, giriş ücretlerinin enflasyonun çok üzerinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Babadağ'a geçen yıl Şubat ayında 38 lira olan çıkış bedelinin, 2020 Şubat itibarıyla 81 liraya çıkarıldığını belirten Türkoğlu, "Kapı geçiş ücretindeki aşırı artışın tekrar değerlendirilerek, sektörümüzle ve ülke gerçekleriyle bağdaştırılarak, uygun orana geri çekilmesi gerekmektedir. Yaşanılan tüm problemler, yetkili makamlara tüm şirketler ve pilotlar adına iletildi. Ölüdeniz'de faaliyet gösteren tüm turizm acenteleri ve yamaç paraşütü pilotları tek çatı altında toplanarak, ortak hareket etme kararı alındı. Bu sorunlar çözülene kadar, alınan karar neticesinde 1 Şubat itibarıyla, uçuş faaliyetlerini süresiz durdurma kararı alındı." diye konuştu.

Türkoğlu, Babadağ'ı işleten ticari işletmeyle de gereken yazışmaların yapıldığını bildirdi.

Eyleme destek veren TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal ise yapılan fiyat artışının kabul edilebilir seviyede olmadığını ifade etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu