Babaçay'da konteyner köy kuruldu
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Babaçay'da konteyner köy kuruldu

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Güncel

Babaçay'da konteyner köy kuruldu Sinop'un Ayancık ilçesi Babaçay köyünde afet sonrası geçici konaklamanın sağlanması adına 20 konteynerden oluşan köy kuruldu.

Babaçay'da konteyner köy kuruldu

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesi Babaçay köyünde afet sonrası geçici konaklamanın sağlanması adına 20 konteynerden oluşan köy kuruldu.

AFAD tarafından sağlanan konteynerler köyün çevresinde belirlenen bir alana yerleştirildi. Elektrik ve su bağlantıları yapılan konteynerler afetzedeler için hazırlandı. Köyde hasarlı binalarda yıkım da devam ediyor. İş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. İlk aşamada 20 konteynerden oluşan köy kuruldu. Sayının ihtiyaca göre artabileceği alanlar hazırlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bugün köydeydi. Bakan Karaismailoğlu konteyner köyü inceleyerek vatandaşların dinledi.

Köylülerden: "Devletin yaptığı her şey iyidir. Devlet dozeriyle herşeyiyle geldi. Her yeri düzeltmeye çalışıyor. Ekmeğimizi suyumuzu her şeyimizi verdi. İyi oluyor daha da iyi olacak. Konteynerler belki bir ev rahatlığında olmayacak ama bugünkü durumda çok iyi olacak hepimiz için. Tarlası burada olan var. Akrabası burada olan var. Rahat gidip gelmiş olacak. İlçeye gitse bunları yapamaz. Hem yapılacak yeni evleri de buradan takip eder" dedi.

Babaçay'da konteyner köy kuruldu
Babaçay'da konteyner köy kuruldu
Babaçay'da konteyner köy kuruldu
Babaçay'da konteyner köy kuruldu
Babaçay'da konteyner köy kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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