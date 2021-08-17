Babaçay'da enkaz altındaki inek canlı olarak kurtarıldı
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Babaçay'da enkaz altındaki inek canlı olarak kurtarıldı

Babaçay'da enkaz altındaki inek canlı olarak kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Selin yıkıp geçtiği Ayancık ilçesi Babaçay köyünde enkaz altında kalan bir inek canlı olarak çıkartıldı.

Selin yıkıp geçtiği Ayancık ilçesi Babaçay köyünde enkaz altında kalan bir inek canlı olarak çıkartıldı.

Selde 40'a yakın evin yıkıldığı Babaçay köyünden ilk kez umut verici haber geldi. Yaşanan felaketten günler sonra canlı kalmayı başarabilen bir inek kurtarıldı. Enkaz altında kalan inek vatandaşlar tarafından fark edildi. Çatısına kadar çamur ve balçıkla kapanmış ahır enkazında olduğu görülen inek uzun uğraşlar sonucu çıkarılabildi. - SİNOP

Babaçay'da enkaz altındaki inek canlı olarak kurtarıldı
Babaçay'da enkaz altındaki inek canlı olarak kurtarıldı
Babaçay'da enkaz altındaki inek canlı olarak kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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