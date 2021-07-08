Khouma Babacar kimdir, kaç yaşında? Son dakika kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar sağlık durumu nasıl? Babacar'a ne oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Khouma Babacar kimdir, kaç yaşında? Son dakika kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar sağlık durumu nasıl? Babacar'a ne oldu?

Khouma Babacar kimdir, kaç yaşında? Son dakika kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar sağlık durumu nasıl? Babacar'a ne oldu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Alanyaspor'un Burdur kampında Babacar kalp spazmı geçirdi. Gündeme gelen konunun ardından Alanyasporlu Babacar kimdir? Son dakika Khouma Babacar sağlık durumu nasıl? Khouma Babacar hangi takımda? Khouma Babacar kaç yaşında, nereli? Babacar'a ne oldu? Kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar sağlık durumu nasıl? sorularının yanıtları merak edildi.

Alanyasporlu Babacar kimdir? Son dakika Khouma Babacar sağlık durumu nasıl? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Khouma Babacar kaç yaşında, nereli? Babacar'a ne oldu?

KHOUMA BABACAR KİMDİR?

Khouma El Hadji Babacar17 Mart 1993 tarihinde dünyaya geldi. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da oynayan Senegalli futbolcudur.

Kulüp kariyeri

Babacar kariyerine Thiès'teki US Rail'in futbol akademisinde başladı. 2007 yazında İtalya'ya gitti ve Pescara altyapısına transfer oldu.

Fiorentina

Sadece bir yıl Pescara'da oynadıktan sonra Haziran 2008'de Fiorentina ile sözleşme imzaladı. Ayrıca o zamanlar onu Genoa'da takip ediyordu. 2009-10 sezonunda teknik direktör Cesare Prandelli tarafından A takıma yükseltildi. 14 Ocak 2010'da, daha 16 yaşındayken Chievo maçına çıktı. İlk golünü ise 75. dakikada Viola adına attı ve bu maç 3-2 bitti. 20 Mart 2010'da, ligdeki ilk golünü, Genoa'ya atarak 3-0'lık galibiyete katkıda bulundu.

2010-11 sezonunun başında, la viola ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

SON DAKİKA BABACAR SAĞLIK DURUMU NASIL?

Alanyaspor'un Burdur kampında Babacar kalp spazmı geçirdi. Akdeniz ekibinden Babacar'ın durumuyla ilgili, "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde yapılacaktır" bilgilendirmesi yapıldı.

Alanyaspor'un kampında moralleri bozan bir olay yaşandı. 28 yaşındaki golcü futbolcu Khouma Babacar, kalp spazmı geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada,"Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Ahmet Kaya Acun Ilıcalı İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Salih Uçan Sergen Yalçın Abdullah Avcı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Khouma Babacar kimdir, kaç yaşında? Son dakika kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar sağlık durumu nasıl? Babacar'a ne oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 11:58:05. #1.14#

title