Khouma Babacar kimdir, kaç yaşında? Son dakika kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar sağlık durumu nasıl? Babacar'a ne oldu?

Alanyaspor'un Burdur kampında Babacar kalp spazmı geçirdi. Gündeme gelen konunun ardından Alanyasporlu Babacar kimdir? Son dakika Khouma Babacar sağlık durumu nasıl? Khouma Babacar hangi takımda? Khouma Babacar kaç yaşında, nereli? Babacar'a ne oldu? Kalp spazmı geçiren Alanyasporlu Babacar sağlık durumu nasıl? sorularının yanıtları merak edildi.

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KHOUMA BABACAR KİMDİR?

Khouma El Hadji Babacar17 Mart 1993 tarihinde dünyaya geldi. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da oynayan Senegalli futbolcudur.

Kulüp kariyeri

Babacar kariyerine Thiès'teki US Rail'in futbol akademisinde başladı. 2007 yazında İtalya'ya gitti ve Pescara altyapısına transfer oldu.

Fiorentina

Sadece bir yıl Pescara'da oynadıktan sonra Haziran 2008'de Fiorentina ile sözleşme imzaladı. Ayrıca o zamanlar onu Genoa'da takip ediyordu. 2009-10 sezonunda teknik direktör Cesare Prandelli tarafından A takıma yükseltildi. 14 Ocak 2010'da, daha 16 yaşındayken Chievo maçına çıktı. İlk golünü ise 75. dakikada Viola adına attı ve bu maç 3-2 bitti. 20 Mart 2010'da, ligdeki ilk golünü, Genoa'ya atarak 3-0'lık galibiyete katkıda bulundu.

2010-11 sezonunun başında, la viola ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

SON DAKİKA BABACAR SAĞLIK DURUMU NASIL?

Alanyaspor'un Burdur kampında Babacar kalp spazmı geçirdi. Akdeniz ekibinden Babacar'ın durumuyla ilgili, "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde yapılacaktır" bilgilendirmesi yapıldı.

Alanyaspor'un kampında moralleri bozan bir olay yaşandı. 28 yaşındaki golcü futbolcu Khouma Babacar, kalp spazmı geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada,"Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.