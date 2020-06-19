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Babacan Premium'da 2. etap teslimleri başladı

Babacan Premium'da zamanında yapılan ilk etap teslimlerinin ardından ikinci etap teslimleri de zamanında başladı.

Babacan Premium'da 2. etap teslimleri başladı
19.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:56

Babacan Premium'da zamanında yapılan ilk etap teslimlerinin ardından ikinci etap teslimleri de zamanında başladı.

Babacan Holding'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin E-5 üzerinde, ulaşım kolaylığı ve merkezi konumuyla konut alıcılarını kazançlı yatırımla buluşturan, 26 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edilen Babacan Premium projesinde toplam 1010 konut ve 56 adet ticari ünite ve 1 özel okul bulunuyor.

Sektördeki canlılığı diri tutmak adına üstün çaba sarf eden şirket, projenin ikinci etabını da zamanında teslim ederek yatırımcılarına verdiği sözü tutuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, şirket olarak yatırımcıların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak ve sektördeki canlılığı diri tutmak adına mevcut projelerin inşaat çalışmalarını hızlandırdıklarını aktardı.

Babacan, "Hayata geçirdiğimiz projelerin teslimlerini gerçekleştirmeye ve dileyen herkesi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. Sektördeki öncü girişimimiz sayesinde inşaat çalışmalarımızda hız kesmedik. Bu duruşumuzla sektöre yol gösterici olduk." ifadelerini kullandı.

Projenin E-5 üzerindeki konumunun yanı sıra sunduğu tatil köyü konforuyla yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından ciddi bir talep gördüğünü kaydeden Babacan, şu bilgileri verdi:

"Yatırımcılarımızdan gelen talep her dönemde dinamik kaldı. Biz de inşaat çalışmalarımızı hiçbir zaman yavaşlatmadık. Hayata geçirdiğimiz her projemiz gibi bu projemizi de zamanında teslim ederek yatırımcılarımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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