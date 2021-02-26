Babacan Port Royal ticari ünitelerine yoğun ilgi

Babacan Holding'in Küçükçekmece E-5 üzerinde yer alan ve teslimleri başlamış olan Babacan Port Royal projesindeki ticari üniteler, satış ve kiralamaları başladığı günden itibaren yoğun ilgi görüyor.

Babacan Holding'in Küçükçekmece E-5 üzerinde yer alan ve teslimleri başlamış olan Babacan Port Royal projesindeki ticari üniteler, satış ve kiralamaları başladığı günden itibaren yoğun ilgi görüyor.

Babacan Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Holding'in avantajlı fiyat ve ödeme koşullarıyla satışa sunduğu ticari üniteler dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, Babacan Holding tarafından hayata geçirilen "Babacan Premium", "Babacan Port Royal", "Babacan Palace" ve "Crown Deluxe" projelerinde yer alan ticari ünitelere hem yerli hem de yabancı yatırımcıların her zaman yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Babacan, teslimleri başlamış olan Babacan Port Royal projesine yoğun talep nedeniyle Port Cadde ticari ünitelerini 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardıklarını, inşaat maliyetlerindeki artışı fiyata yansıtmayarak yatırımcılarına çok uygun fiyat ve vade seçenekleri sundukları için ilginin yoğun olduğunu bildirdi.

"Hızla gelişen bölgelerde hayata geçirdiğimiz projelerimiz, her geçen gün daha da değerleniyor"

Mehmet Babacan, Beylikdüzü E-5 üzerinde konumlanan "Babacan Premium" ve "Babacan Palace", Yeşilköy Atatürk Havalimanın karşısında Küçükçekmece E-5 üzerinde yükselen "Babacan Port Royal", Bahçeşehir Esenkent'te yer alan "Crown Deluxe" projelerinde çok sayıda ticari ünitelerinin bulunduğunu aktardı.

Hızla gelişen bölgelerde hayata geçirdikleri projelerin, bulundukları lokasyon itibarıyla her geçen gün daha da değerlendiğine işaret eden Babacan, "Babacan Holding olarak böylece yatırımcılara büyük ticaret teşviki sağlıyoruz. Yüksek prim getirisine sahip bu değerli lokasyonlarda yer almak isteyen yatırımcılar her zaman kazançlı çıkacaklardır. Yatırımcılar özellikle teslimlerine başlamış olduğumuz Babacan Port Royal projemizde yer alan ticari ünitelerimizde sunmuş olduğumuz fiyat ve ödeme avantajlarından yararlanmak için fırsatı kaçırmamalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt