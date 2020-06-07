HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Babacan Port Royal'den indirim kampanyası

Babacan Holding, 180 ay vadeli 0,64 faiz oranı ile 12 ay geri ödemesiz konut kredisi kampanyasına ek olarak Babacan Port Royal'de, yüzde 5 peşinat ve yüzde 15 indirim fırsatı sunuyor.

Babacan Port Royal'den indirim kampanyası
07.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:57

Babacan Holding, 180 ay vadeli 0,64 faiz oranı ile 12 ay geri ödemesiz konut kredisi kampanyasına ek olarak Babacan Port Royal'de, yüzde 5 peşinat ve yüzde 15 indirim fırsatı sunuyor.

Babacan Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Küçükçekmece E-5 üzerinde, eski havalimanı karşısında yer alan Babacan Port Royal'de, ilk etap teslimleri Ağustos 2020'de başlarken, projede tapular da hazır bulunuyor.

Mimari tasarımı dünyaca ünlü Portekizli Addon Grup imzası taşıyan proje, toplam 5 blokta 814 daire ve 50 adet ticari üniteden meydana geliyor. Projede alan büyüklükleri 37 ila 212 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri yer alıyor.

Şehrin merkezinde yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde kamuya ait yeşil parka komşu projede ayrıca geniş yürüyüş, dinlenme, eğlenme alanları ve süs havuzları bulunuyor. Teslimlerin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Babacan Port Royal'in 1.000 metrekarelik kapalı alanı; geniş sosyal donatı alanları için ayrıldı. Projede fitness, sauna, kapalı yüzme havuzu, hamam, masaj odası, play station odası, sinema odası, dinlenme odası ve oyun odası bulunuyor.

E-5'e bir dakika ve İDO'ya 10 dakika mesafede konumlanan Babacan Port Royal, CNR Fuar Merkezi, Dünya Ticaret Merkezi, Bakırköy deniz otobüsü, Ataköy Marina, İSTOÇ, MASKO, Kuyumcukent, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ve Atatürk Olimpiyat Stadı gibi alanlara yakın mesafede yer alıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek Ekonomi
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var Ekonomi
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor Ekonomi
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor Ekonomi
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor Ekonomi
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Ekonomi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Hülya Avşar Beyazıt Öztürk Seren Serengil
Spor Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Hikmet Karaman Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Libya İntihar Haziran
Şu an buradasınız: Babacan Port Royal'den indirim kampanyası - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 14:00:23. #1.15#
title