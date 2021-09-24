Babacan, partisinin İnegöl ilçe binasını açılışını yaptı (2) - Haberler
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Babacan, partisinin İnegöl ilçe binasını açılışını yaptı (2)

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Politika
Babacan, partisinin İnegöl ilçe binasını açılışını yaptı (2)

KONGREDE KONUŞTUDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa'da partisinin İnegöl İlçe Kongresi'ne katıldı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - KONGREDE KONUŞTU

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa'da partisinin İnegöl İlçe Kongresi'ne katıldı. Partililere seslenen Ali Babacan, "Bu yola Türkiye'de kimseyi aç ve açıkta bırakmamak için çıktık. Çiftçi borcunu faizsiz olarak 2 yıl öteleyebilsin, mazota ödediği ÖTV'sini aynen geri alabilsin, gübre masrafının yarısını devlet karşılasın, diye yola çıktık. Esnafımız maliyetler karşısında ezilmesin, dükkanını kapatmasın, Türkiye'nin tüm çarşıları ve caddeleri canlansın, diye yola çıktık. Üretimi ve verimliliği artırmak, sanayimizin küresel rekabet gücünü en üst seviyeye taşımak için yola çıktık" dedi.Konuşmaların ardından yapılan seçimde Ahmet Kani Erbay, Deva Partisi İlçe Başkanlığı'na seçildi.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),


Babacan, partisinin İnegöl ilçe binasını açılışını yaptı (2)

Babacan, partisinin İnegöl ilçe binasını açılışını yaptı (2)

Babacan, partisinin İnegöl ilçe binasını açılışını yaptı (2)

Babacan, partisinin İnegöl ilçe binasını açılışını yaptı (2)

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Babacan, partisinin İnegöl ilçe binasını açılışını yaptı (2) - Haberler
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