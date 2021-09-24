BABACAN, PARTİSİNİN İNEGÖL İLÇE BİNASINI AÇILIŞINI YAPTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BABACAN, PARTİSİNİN İNEGÖL İLÇE BİNASINI AÇILIŞINI YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BABACAN, PARTİSİNİN İNEGÖL İLÇE BİNASINI AÇILIŞINI YAPTI

DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, Bursa'nın İnegöl ilçesi teşkilat binasını hizmete açtı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, Bursa'nın İnegöl ilçesi teşkilat binasını hizmete açtı. Babacan "Burada bir demokrasi merkezi açıyoruz. Asıl çalışma sahada" dedi.

İlçe kongresi için Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, Kemalpaşa Mahallesi'nde Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki eski hastane karşısında parti binasının açılışına katıldı.

Parti binası önünde konuşan Babacan, "Bugün burada sadece bir ilçe binası açmıyoruz. Burada bir demokrasi merkezi açıyoruz. Bir atılım merkezi açıyoruz. Biliyorsunuz partimiz Türkiye'nin dört bir tarafında damla damla yayılıyor. Şu anda Türkiye'nin 81 ilinin 81'inde de il başkanlarını görevlendirmiş durumdayız. Yaklaşık 650 ilçemizde ilçe başkanlarımız görevlerinin başında. 450 kadar ilçemizde kongremizi tamamlamış durumdayız. ve bugün de İnegöl'de DEVA Parti'mizin ilçe olağan kongresini yapmak üzere geldik. Bu vesileyle de ilçe binasının açılış töreninde sizlerle beraberiz. Bu binanın İnegöl için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada çalışacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Tabii bizim ilçe binalarımız önemli. Ama bu ilçe binalarımızda her ne kadar kapılar sürekli açık olsa da gelen misafirlerimizi karşılayacak arkadaşlarımız olsa da biliyorsunuz asıl çalışma sahada. İlçe binamızı açtık, kapanıp burada çalışacağız diye bir şey yok. Asıl çalışma saha da. Girmedik cadde, sokak bırakmayacağız. Çalınmadık kapı bırakmayacağız. Uğranmadık dükkan bırakmayacağız. Çarşı, pazar mutlaka gezeceğiz. Pazar yerleri çok çok önemli. Pazar yerlerinde biliyorsunuz her saatte bir müşteriler değişiyor. Pazar yerlerini de mutlaka ziyaret etmeliyiz. Partimizi tanıtmamız lazım ama aynı zamanda da vatandaşlarımızı dinlememiz lazım" dedi. Kurdele kesiminin ardından binayı gezen Babacan, sonrasında esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.

BABACAN, PARTİSİNİN İNEGÖL İLÇE BİNASINI AÇILIŞINI YAPTI

BABACAN, PARTİSİNİN İNEGÖL İLÇE BİNASINI AÇILIŞINI YAPTI

BABACAN, PARTİSİNİN İNEGÖL İLÇE BİNASINI AÇILIŞINI YAPTI

BABACAN, PARTİSİNİN İNEGÖL İLÇE BİNASINI AÇILIŞINI YAPTI

BABACAN, PARTİSİNİN İNEGÖL İLÇE BİNASINI AÇILIŞINI YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu
Magazin Cansu Dere Kerem Kamışlı Caner Cindoruk Burak Yamantürk
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BABACAN, PARTİSİNİN İNEGÖL İLÇE BİNASINI AÇILIŞINI YAPTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 15:26:06. #1.17#