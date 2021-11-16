Babacan, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, sadece sorunlara işaret etmediklerini, her konuda detaylı çözüm önerilerini ortaya koyduklarını belirterek, "Bugüne kadar 4 ayrı eylem planı açıkladık, bu ayın sonunda Doğa Hakları ve Çevre Eylem Planı'nı açıklayacağız." dedi.

Babacan, partisinin 7. İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ağır bir ekonomik krizin içinden geçtiğini vurgulayarak, döviz kurundaki yükselişe dikkati çekti.

"Paramız pul oluyor. Ülkece kazandığımız her kuruş, alnımızın teri kurumadan eriyor, değerini yitiriyor" ifadesini kullanan Babacan, aylık net asgari ücretin 283 dolara gerileyerek, neredeyse Çin'deki ücretlerin seviyesine indiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık geçmişteki yağ, un, şeker kuyruklarından bahsettiğini vurgulayan Babacan, "Haklı. Çocukluğumuzda kuyruklar vardı, benzin kuyruğunu gördüm. Temel gıda karneyle alınırdı. Eğer akıllarını başlarına almazlarsa, yanlışlarından dönmezlerse bu ülke 1980'lerin, 1990'ların o kötü günlerine maalesef döner." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "MHP, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve sorumluluğu muhalefettir" sözlerini anımsatan Babacan, "Sayın Bahçeli, bu kadar kolay değil, bu sorumluluktan o kadar kolay kaçamazsınız. Siz, bu iktidarın ortağısınız. Bugün de ülkece içinde olduğumuz hukuk krizinin de demokrasi krizinin de ekonomi krizinin de ortağısınız, bunun kaçışı yok." değerlendirmesinde bulundu.

İktidara gelmeleri halinde yapacakları çalışmalara ilişkin eylem planlarını açıkladıklarını hatırlatan Babacan, şunları kaydetti:

"Biz sadece sorunlara işaret etmiyoruz, her konuda detaylı çözüm önerilerimizi ortaya koyuyoruz. Bugüne kadar 4 ayrı eylem planı açıkladık. Bu ayın sonunda Doğa Hakları ve Çevre Eylem Planı'nı açıklayacağız. Her bir eylemin bütçesini hesap ediyoruz. Biz, ticarette de siyasette de şunu öğrendik, boşa vaat, boşa atıp tutmak yok. 'Bir şeyi yapacağız' diyorsak kaça mal olacağını hesap ediyoruz ve ne zaman yapacağımızı da ilan ediyoruz. Söz böyle verilir. Ticarette 'borcum borç ne öderim ne inkar ederim' diye ünlü bir söz vardır. Biz öyle bir ticaret hiç yapmadık esnaflık yaptığımız dönemde, siyasette de öyle. Siyasette sözün ne anlama geldiğini iyi biliyoruz."