Babacan: Özgür ve zengin bir Türkiye'ye hiç kuşkunuz olmasın, kavuşacağız
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Babacan: Özgür ve zengin bir Türkiye'ye hiç kuşkunuz olmasın, kavuşacağız

Babacan: Özgür ve zengin bir Türkiye'ye hiç kuşkunuz olmasın, kavuşacağız
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Politika

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'da partisinin Antakya ve Defne ilçelerinin 1'inci olağan kongresine katıldı.

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'da partisinin Antakya ve Defne ilçelerinin 1'inci olağan kongresine katıldı. Babacan, "Özgür ve zengin bir Türkiye'ye hiç kuşkunuz olmasın, kavuşacağız" dedi.

Partisinin Antakya ve Defne ilçeleri 1'inci olağan kongrelerine katılmak üzere Hatay'a gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kentte esnafla buluştu ve partisinin Defne ilçe başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Antakya ilçesinde bir otelde düzenlenen kongrede konuşma yapan Babacan, şunları söyledi:

"Hep beraber umutla yaşayacağız, özgür ve zengin bir Türkiye'ye hiç kuşkunuz olmasın, kavuşacağız. Bizler, çocuklarımıza barış ve eşitlik içinde yaşayan, özgür bir ülke bırakmak için yola çıktık. Bunun için de tek tipleştirmeye karşıyız. Gençlerin, tornadan çıkmış gibi yetiştirilmeye çalışıldığı bir eğitim sistemine karşıyız. DEVA iktidarında, çocuklarımız küçük yaşta karşılıklı saygıyı öğrenerek büyüyecek. Çocuklarımıza eşitlik, adalet ve barış kültürümüzü öğretmeyi ilke edineceğiz. Bir arada yaşama kültürümüzü hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Tüm vatandaşlarımızın inançlarının gereğini korkusuzca ve huzurla yaşayabilecekleri özgür bir Türkiye oluşturacağız. Ötekileşme hissi doğuran tüm uygulamalara son vereceğiz."Türkiye'nin yanlış dış politika yürüttüğünü iddia eden Babacan, "Türkiye, hatalı dış politika tercihlerinin ağır maliyetlerini ödüyor. Dış politikada öyle çözümler bulursunuz ki herkes kazanır. Dış politika, böyle küçük bir pastanın paylaşılma yarışı değildir. Akıllı dış politika, pastayı büyütmektir, herkesin topluca menfaat sağlamasıdır" dedi.

Kongreye, DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin'in yanı sıra, bazı partili il başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Tek liste ile gerçekleşen kongrelerde, DEVA Partisi Antakya İlçe Başkanlığı'na Uğur Çakıllı, Defne İlçe Başkanlığı'na ise İnan Beyazgül seçildi.


Babacan: Özgür ve zengin bir Türkiye'ye hiç kuşkunuz olmasın, kavuşacağız
Babacan: Özgür ve zengin bir Türkiye'ye hiç kuşkunuz olmasın, kavuşacağız
Babacan: Özgür ve zengin bir Türkiye'ye hiç kuşkunuz olmasın, kavuşacağız
Babacan: Özgür ve zengin bir Türkiye'ye hiç kuşkunuz olmasın, kavuşacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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Babacan: Özgür ve zengin bir Türkiye'ye hiç kuşkunuz olmasın, kavuşacağız - Haberler
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