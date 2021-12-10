Babacan: Ortak akla, istişareye, parti içi demokrasiye önem veriyoruz

ÇANAKKALE (DHA) - DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, siyasete ilk defa başlayan kişilerle yola çıktıklarını belirterek, "Biz ortak akla, istişareye, parti içi demokrasiye önem veriyoruz" dedi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün partisinin 1'inci Olağan Kongresi'ne katılıp esnafı ziyaret eden, Çan ilçesinde ise oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün de il başkanlığı binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. İl Başkanı Berkan Karaca ve partililerin de katıldığı toplantıda, partinin kuruluş sürecini anlatan Babacan, kendi ilke ve değerlerinden asla taviz vermediklerini söyledi.

Ali Babacan, Biga ilçesinde oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek ve esnafı ziyaret edecek, ardından da İzmir'e gitmek üzere kentten ayrılacak.