Babacan: Ortak akla, istişareye, parti içi demokrasiye önem veriyoruz - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Babacan: Ortak akla, istişareye, parti içi demokrasiye önem veriyoruz

Babacan: Ortak akla, istişareye, parti içi demokrasiye önem veriyoruz
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, siyasete ilk defa başlayan kişilerle yola çıktıklarını belirterek, "Biz ortak akla, istişareye, parti içi demokrasiye önem veriyoruz" dedi.

ÇANAKKALE (DHA) - DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, siyasete ilk defa başlayan kişilerle yola çıktıklarını belirterek, "Biz ortak akla, istişareye, parti içi demokrasiye önem veriyoruz" dedi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün partisinin 1'inci Olağan Kongresi'ne katılıp esnafı ziyaret eden, Çan ilçesinde ise oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün de il başkanlığı binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. İl Başkanı Berkan Karaca ve partililerin de katıldığı toplantıda, partinin kuruluş sürecini anlatan Babacan, kendi ilke ve değerlerinden asla taviz vermediklerini söyledi.

"DEVA Partisi'ni kurduğumuz arkadaşlarımızın ortak özelliği aynı Türkiye'ye bakıyor olmamızdır" diyen Babacan, şunları söyledi:

"Yarının Türkiye'siyle ilgili vizyonumuzun, hayalimizin hedefimizin aynı olmasıdır. DEVA Partisi ilke ve değerleriyle bütünleşik bir şekilde yetişen, siyasi tecrübesini her gün arttıran yeni bir nesil yetişiyor. Bu, ülkemiz için çok kıymetli. Vatandaşlarımız mevcut siyasi düzeni elinin tersiyle itiyor. Hiçbir partiye gönül rahatlığıyla oy vermiyor. DEVA Partisi'ni kurmadan önce bunu gördük. Onun için sıfırdan yeni bir başlangıç yaptık. Bugün 81 ilde 81 il başkanı görevlendirdik. 973 ilçenin 680'inin de bugün ilçe başkanlarımız görevinin başında, sadece yönetim kurulu üyesi olan il ve ilçelerimizin toplamında 12 bin arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın özelliği ilk defa siyasete bizimle başlamalarıdır. Biz ortak akla, istişareye, parti içi demokrasiye önem veriyoruz."

Ali Babacan, Biga ilçesinde oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek ve esnafı ziyaret edecek, ardından da İzmir'e gitmek üzere kentten ayrılacak.


Babacan: Ortak akla, istişareye, parti içi demokrasiye önem veriyoruz

Babacan: Ortak akla, istişareye, parti içi demokrasiye önem veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSİPAB 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSİPAB 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu: (2)

 PET SHOPLARDA HAYVAN SATIŞI 7 AY SONRA SONA ERECEK

PET SHOPLARDA HAYVAN SATIŞI 7 AY SONRA SONA ERECEK

 Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title