Babacan, öldürülen 7 kişinin ailesini ziyaret etti
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Babacan, öldürülen 7 kişinin ailesini ziyaret etti

Babacan, öldürülen 7 kişinin ailesini ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesini ziyaret edip, taziyede bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesini ziyaret edip, taziyede bulundu.

Konya'da geçen cuma günü Mehmet Altun, eniştesi Lütfi Keleş'in husumetli olduğu komşusu  Yaşar Dedeoğulları ile eşi ve 5 çocuğunu tabancayla ateş ederek öldürdü. 7 kişinin cenazesi de Saraçoğlu Mahalle mezarlığına defnedildi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, beraberindeki heyetle birlikte öldürülen Yaşar Dedeoğulları'nın babası Rıfat Rıfatoğlu'nu ziyaret edip, taziyede bulundu. Babacan, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Acı çok büyük. Allah sizlere sabır versin. Şu anda yapılması gereken hızlı ve titiz bir şekilde bu olayın bütün yönlerinin açığa çıkarılmasıyla. İyi bir soruşturmayla hiçbir ihtimali göz ardı bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması, eğer ihmal varsa, bu ihmalinde açığa kavuşturulması, çünkü daha önce de olaylar oldu, gerekli tedbirler alınmadı diyorlar. Ama şu anki soruşturma bu olayın bütün yönleriyle ortaya çıkartılması için önemli olacaktır diye düşünüyoruz" dedi.Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da aileyi ziyaret edip taziyede bulundu.


Babacan, öldürülen 7 kişinin ailesini ziyaret etti
Babacan, öldürülen 7 kişinin ailesini ziyaret etti
Babacan, öldürülen 7 kişinin ailesini ziyaret etti
Babacan, öldürülen 7 kişinin ailesini ziyaret etti
Babacan, öldürülen 7 kişinin ailesini ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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