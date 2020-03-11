Babacan'ın partisi DEVA neler vaat ediyor? OHAL kararnameleri tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılacak OHAL kararnamelerinin tüm sonuçlarıyla birlikte kaldırılması dışında parti programında “FETÖ” ile mücadele de yer alıyor.

Ali Babacan liderliğinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) programı ortaya çıktı. DEVA olağanüstü hal kararnamelerin yargısal denetime açılmasını ve Anayasa Mahkemesi tarafından temel haklar bakımından re'sen incelenmesini sağlamayı taahhüt ederk "OHAL'in sona ermesi halinde, kararnamelerin tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasını temin edeceğiz" vaadinde bulundu.



'FETÖ' ile mücadele sürdürülecek



Parti programında "FETÖ" ile mücadele de yer alıyor. "FETÖ" PKK ve DEAŞ ile birlikte terör örgütü olarak tanımlanırken "Bu ve benzeri örgütlerle hiçbir taviz vermeden son derece kararlı ve azimli olarak mücadele edeceğiz." denildi. Euronews.com'da Görüntüle