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Babacan'ın partisi DEVA neler vaat ediyor? OHAL kararnameleri tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılacak

OHAL kararnamelerinin tüm sonuçlarıyla birlikte kaldırılması dışında parti programında “FETÖ” ile mücadele de yer alıyor.

11.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:00
Babacan'ın partisi DEVA neler vaat ediyor? OHAL kararnameleri tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılacak

Ali Babacan liderliğinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) programı ortaya çıktı. DEVA olağanüstü hal kararnamelerin yargısal denetime açılmasını ve Anayasa Mahkemesi tarafından temel haklar bakımından re'sen incelenmesini sağlamayı taahhüt ederk "OHAL'in sona ermesi halinde, kararnamelerin tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasını temin edeceğiz" vaadinde bulundu.


'FETÖ' ile mücadele sürdürülecek


Parti programında "FETÖ" ile mücadele de yer alıyor. "FETÖ" PKK ve DEAŞ ile birlikte terör örgütü olarak tanımlanırken "Bu ve benzeri örgütlerle hiçbir taviz vermeden son derece kararlı ve azimli olarak mücadele edeceğiz." denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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