Babacan'ın parti programında yer alan vaatler neler?: 'KHK, FETÖ, parlamenter sistem, şeffaflık'
OHAL kararnamelerinin tüm sonuçlarıyla birlikte kaldırılması dışında parti programında "FETÖ" ile mücadele de yer alıyor.
11.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:24
OHAL kararnamelerinin tüm sonuçlarıyla birlikte kaldırılması dışında parti programında "FETÖ" ile mücadele de yer alıyor. View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu: Babacan'ın parti programında yer alan vaatler neler?: 'KHK, FETÖ, parlamenter sistem, şeffaflık'