Babacan Holding'den Yılın İlk Büyük Fırsatı

Babacan Holding, yatırımcılara Babacan finansman modeliyle yatırım ayrıcalıkları sunmayı sürdürüyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Babacan Holding, Babacan Premium ve Babacan Port Royal'de bir kampanya başlattı. Yatırımcılarına her dönemde uygun ödeme seçenekleri sunan Holding, yılın bu ilk büyük kampanyasında yatırımcıları faizsiz konut sahibi yapmayı hedefliyor.

Kampanya kapsamında Babacan Premium projesinde 40 bin TL peşinat, 40 ay, yüzde sıfır faizle, Babacan Port Royal'de ise 60 ay, yüzde sıfır faizle ödeme fırsatı sunuluyor. Her iki projeden daha uzun vadeyle konut sahibi olmak isteyenleri de 120 ay vadeli yüzde 0,98'lik faizle ödeme avantajı bekliyor.

"Sektöre prestij, yatırımcılara yüksek katma değer sağlıyoruz"

Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, Babacan Holding olarak imza attıkları projelerle sektöre prestij kazandırırken, sundukları benzersiz kampanyalarla da yatırımcı dostu bir holding olmayı başardıklarını belirterek, "Konumu ve konseptiyle sektörde farklı bir kulvar açan Babacan Premium ve Babacan Port Royal'de başlattığımız yeni kampanyamızla yılın ilk fırsatını yatırımcılarımızla buluşturuyoruz. Bu sayede bir yandan yatırımcılarımızın konut sahibi olmasını kolaylaştırırken, sektördeki canlılığı diri tutmak adına sergilediğimiz öncü yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Sunduğumuz kampanyamız sayesinde yatırımcılarımız, finansal zorluk yaşamadan Babacan Holding ailesine katılabilecekler." ifadelerini kullandı.

Babacan Premium, tatil köyü konforunda yaşam fırsatı sunulan ve teslimlerine zamanında başlanan toplam 1009 konutun yer aldığı, 28 bin 620 metrekare alan üzerinde inşa edilen projede farklı alan büyüklüklerine sahip 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunuyor.

Bulunduğu lokasyon itibarıyla yatırımcıların dikkatini çeken Babacan Premium, metroya sıfır, E-5'e 100 metre, metrobüs durağına 100 metre ve Atatürk Havalimanı'na 15 km mesafede konumlanıyor. Projeden İstanbul Üniversitesi de dahil ve birçok özel üniversiteye toplu taşıma araçlarıyla 10 dakika içinde ulaşmak mümkün oluyor. Babacan Port Royal, mimari tasarımı dünyaca ünlü Portekizli Addon Grup imzası taşıyan proje toplam 5 blokta 814 daire ve 37 adet ticari üniteden meydana geliyor. Projede alan büyüklükleri 37 ile 212 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor.

Şehrin merkezinde yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde kamuya ait yeşil parka komşu projede ayrıca geniş yürüyüş, dinlenme, eğlenme alanları ve süs havuzları bulunuyor. Teslimlerin 2020 yılı ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanan Babacan Port Royal'in bin metrekarelik kapalı alanı, geniş sosyal donatı alanları için ayrıldı. Projede fitness, sauna, hamam, masaj odası, playstation odası, sinema odası, dinlenme odası, oyun odası mevcut.

Ayrıca metroya sıfır konumuyla da yatırımcıların dikkatini çekmeyi başaran metro, E-5 ve metrobüs yakınındaki Babacan Port Royal, İDO'ya 10 dakika mesafede konumlanıyor. CNR Fuar Merkezi, Dünya Ticaret Merkezi, Bakırköy deniz otobüsü, Ataköy Marina, İSTOÇ, Masko, Kuyumcukent, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ve Atatürk Olimpiyat Stadı gibi alanlara yakın mesafede yer alıyor.

Kaynak: AA