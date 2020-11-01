Babacan: "Gerçek Anlamda Bir Hukuk Devleti İnşa Edeceğiz"
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Babacan: "Gerçek Anlamda Bir Hukuk Devleti İnşa Edeceğiz"

01.11.2020 18:44 | Son Güncelleme: 01.11.2020 18:48

DEVA Partisi Gaziantep Teşkilatı'nın 1'nci Olağan İl Kongresine katılan Genel Başkan Ali Babacan, ülkenin içinde mevcut bulunduğu durumun ülkenin kaderi olmadığını, düşmanların sayısını azaltıp dostların sayısını çoğaltmakla ülkenin aydınlık günlere yeniden kavuşabileceğini söyledi.

DEVA Partisi Gaziantep Teşkilatı'nın 1'nci Olağan İl Kongresine katılan Genel Başkan Ali Babacan, ülkenin içinde mevcut bulunduğu durumun ülkenin kaderi olmadığını, düşmanların sayısını azaltıp dostların sayısını çoğaltmakla ülkenin aydınlık günlere yeniden kavuşabileceğini söyledi

Babacan: 'Gerçek Anlamda Bir Hukuk Devleti İnşa Edeceğiz'

Kaynak: DailyMotion.com

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