Babacan: Emaneti teslim almaya geliyoruz (3)
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Babacan: Emaneti teslim almaya geliyoruz (3)

Babacan: Emaneti teslim almaya geliyoruz (3)
Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu - Haberler | Güncel

'PARTİMİZİN VARLIĞINI DAHA ÇOK DUYURACAĞIZ'İzmir'in Ödemiş ilçesine gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Ödemiş İlçe teşkilatı binasının açılışını gerçekleştirdikten sonra basın mensuplarıyla bir araya geldi.

'PARTİMİZİN VARLIĞINI DAHA ÇOK DUYURACAĞIZ'

İzmir'in Ödemiş ilçesine gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Ödemiş İlçe teşkilatı binasının açılışını gerçekleştirdikten sonra basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, "Bugün Ödemiş'i ziyaret ettik, çiftçimizle esnafımızla buluştuk. Partimize karşı olumsuz hiçbir şeyle karşılaşmadık. Gençlerimiz yollarımızı kesti, DEVA Partisi'ni merak ettiklerini söyledi. Bizi sosyal medyadan ve tv kanallarından takip ettiklerini öğrendiğimizde çok mutlu olduk. Ancak hem Kiraz'da hem de Ödemiş'te partimizi tanımayanların var olduğunu da gördük. Partimizin varlığını vatandaşlarımıza duyuracağız. Vatandaşlarımızın bizim için olumlu düşünmeleri için çalışacağız. Partimiz kurulalı 15 ay oldu, 81 ilin hepsinde il başkanlarımız ve ilçelerinde başkanlarımız göreve başladı. Çalışmaya da devam ediyor. Yarın da İzmir Narlıdere ve Balçova esnafı ve vatandaşlarıyla görüşeceğiz. Bundan sonra daha sık İzmir'de olacağız" dedi.

Gökçe ADAR ÇUBUKÇIOĞLU/ İZMİR,

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu

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