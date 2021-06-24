Babacan: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz (2)
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Babacan: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz (2)

Babacan: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz (2)
Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel

BABACAN, PARTİSİNİN BALÇOVA İLÇE BAŞKANLIĞINI AÇTIDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ilçe başkanlığı binasını törenle hizmete açtı.

BABACAN, PARTİSİNİN BALÇOVA İLÇE BAŞKANLIĞINI AÇTI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ilçe başkanlığı binasını törenle hizmete açtı. Açılışta konuşan Babacan, "Hizmet binamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşkilatımızı hızla geliştiriyoruz ve ülkemizin dertlerine deva olmak için yoğum bir şekilde çalışıyoruz. Seçimden sonraki ilk 60 ve 90 günde neler yapılacağını ortaya koyuyoruz. Bunu Türkiye'de yapan başka bir siyasi parti yok" dedi.Öte yandan Babacan, Narlıdere ve Balçova ilçelerinde esnafla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Babacan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Hande NAYMAN/İZMİR,


Babacan: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz (2)
Babacan: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz (2)
Babacan: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz (2)
Babacan: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz (2)
Babacan: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman

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