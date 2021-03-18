Babacan: "DEVA Partisi siyasete yepyeni bir dil getirdi"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin siyasete yepyeni bir dil ve üslup getirdiğini belirterek, "Bağırdıkça haklı olduğunu düşünenlere, dilinden hakareti düşürmeyenlere karşı nezaketini ve bilgisini konuşturdu DEVA Partisi." dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin siyasete yepyeni bir dil ve üslup getirdiğini belirterek, "Bağırdıkça haklı olduğunu düşünenlere, dilinden hakareti düşürmeyenlere karşı nezaketini ve bilgisini konuşturdu DEVA Partisi." dedi.

Babacan, bir otelde düzenlenen partisinin Ortahisar İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve sevgiyle yad ettiklerini belirtti.

Babacan, "DEVA Partisi siyasete yepyeni bir dil getirdi, yepyeni bir üslup getirdi. Bağırdıkça haklı olduğunu düşünenlere, dilinden hakareti düşürmeyenlere karşı nezaketini ve bilgisini konuşturdu DEVA Partisi. DEVA Partisini diğer partilerden ayıran en önemli unsur ve en önemli konulardan bir tanesi bu dil ve üslup meselesidir. DEVA Partisi nezaketinden, saygısından asla taviz vermeden siyasi iletişimini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Babacan, klasik bir muhalefet yapmadıklarını, sadece yanlışlardan bahsetmediklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Acilen yapılması gereken konularda da hep tavsiyelerimizi sunuyoruz. Biz insan haklarına dayalı, birinci sınıf bir hukuk devletini mutlaka inşa edeceğiz. Çözüm oradan geçiyor, çözüm hukuk devletinden geçiyor. Kimse bu ülkede kendisini ikinci sınıf vatandaş hissetmeyecek. Biz güven ve istikrarla büyüyen refah devletini mutlaka inşa edeceğiz. Kimse yolsuzlukla boğuşmayacak, hiçbir anne, baba çocuğunu yatağa aç koymayacak. Bizler il il, ilçe ilçe gezip milletin sesi olacağız."

Babacan, kongrenin ardından partisinin il başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açılmasıyla ilgili bir gazetecinin sorusu üzerine Babacan, şunları söyledi:

"Aslında siyasi partilerin kapatılması meselesi daha çok siyasi bir konu. Yani yargının da bir rolü, bir görevi olabilir ama ağırlıklı olarak bu süreç siyasi bir süreç. Biz prensip olarak, parti olarak siyasi partilerin kapatılmasına karşıyız. Siyasi partilerde rol alan, siyasi partilerde görevli insanların hukuk karşısında hesap veriyor olması kuşkusuz önemlidir, hukuk ilkeleri çerçevesinde hareket etmesi önemlidir ama partinin bir kurum olarak kapatılması, bir kurum olarak böylesine bir ceza ile karşı karşıya kalmasına prensipte karşıyız."

Babacan, programı kapsamında Ortahisar ilçesinde esnaf ziyareti yaptı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay